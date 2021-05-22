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السبت، 22-05-2021 09:14 ص

الهند.. إصابات كورونا تتراجع والوفيات تتجاوز 4 آلاف خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- أعلنت الهند السبت، تسجيل 257299 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما زاد عدد الوفيات بواقع 4194، في استمرار لتسجيل أعداد مرتفعة في عدد الوفيات.

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وأشارت بيانات وزارة الصحة الهندية، إلى أن إجمالي إصابات فيروس كورونا في البلاد بلغ 26.3 مليون، بينما وصل عدد الوفيات إلى 295525. 

وكانت الإصابات بفيروس كورونا في الهند سجلت في الثلث الأول من شهر مايو الجاري أرقاما قياسية حيث تجاوزت على مدى أيام عدة 400 ألف إصابة على أساس يومي.

وكانت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في الهند طالبت اليوم السبت، بإزالة جميع الإشارات إلى السلالة الهندية من فيروس كورونا من مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك، بعدما أفادت منظمة الصحة العالمية بوقت سابق هذا الشهر بأن المتحور الهندي من كوفيد-19، هو أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة بالهند، لأنه أكثر عدوى وفتكا، ومقاومة للقاحات.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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