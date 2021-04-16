الهند تسجل زيادة قياسية يومية بعدد إصابات كورونا

الوكيل الاخباري - سجلت الهند اليوم الجمعة، زيادة قياسية يومية جديدة بعدد الإصابات بفيروس كوفيد-19، بلغت 217353، بالإضافة إلى تسجيل 1185 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان



وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 14.3 مليوناً، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 174308، وارتفع عدد المتعافين إلى 12 مليونا و 547866 حالة.



--(بترا)