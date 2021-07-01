الخميس 01-07-2021
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الخميس، 01-07-2021 09:30 ص

الهياجنة عبر فيسبوك: الوصول لصيف آمن يتطلب أخذ جرعتين من اللقاح

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الوكيل الإخباري -  أكد مسؤول ملف كورونا السابق في وزارة الصحة، الدكتور وائل الهياجنة، على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوصول الى الصيف الآمن.اضافة اعلان


وأضاف الهياجنة في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”  الخميس : ” تشير الدراسات المتلاحقة بأن النسخة الهندية “دلتا” من فيروس كورونا تفوق سابقتها البريطانية “ألفا” في الانتشار بنسبة 60% وحتى لا تخوننا الذاكرة فان النسخة البريطانية كانت ولازالت أسرع انتشارا من النسخة الصينية الأولى”.

وأضاف الهياجنة، أن النسخ الحديثة “ألعن” من سابقاتها وعليه فان الأردنيين والأردنيات وهم مقبلون على صيف ساخن ومفتوح (وامن ان شاء الله) مدعوون بقوة لأن يستكملوا برنامج مطاعيمهم بجرعتين لا بجرعة وبسرعة ودون أدنى التفاف لشائعة هنا أو تردد هناك واليكم بعض الأدلة:

ا- بعد أسبوعين من استكمال الجرعة الثانية من مطعوم فايزر فان الفعالية تصل الى 88% ضد النسخة الهندية “دلتا”

ب- بعد أسبوعين من استكمال الجرعة الثانية من مطعوم أسترازينيكا فان الفعالية تصل الى 60% ضد النسخة الهندية “دلتا”

ج- بعد ثلاثة أسابيع من تلقي جرعة واحدة فقط من أي من المطعومين فان الفعالية تصل الى 33% فقط

وأوضح الهياجنة أن برنامج التطعيم الأردني ضد فيروس كورونا متميز وفعال وتنفذه أياد على قدر عال من الكفاءة والاقتدار ونحن كمواطنين مدعوون لإسناد هذا البرنامج والوصول الى نسبة تطعيم لا تقل عن 35% من مجمل المواطنين والمقيمين.

وتابع الهياجنة، “لنعمل معا نحو صيف امن لنا ولزوارنا ولضيوفنا ولاقتصادنا – وشعارنا بذلك: جرعتان لا جرعة”.

 




 

 


 

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