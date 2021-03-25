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الخميس، 25-03-2021 09:14 ص

الولايات المتحدة أكثر من ربع السكان تلقوا لقاح كورونا

135179-تطعيم-الانفلونزا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تلقى أكثر من ربع سكان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وفقا لبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".

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وحصل ما يقرب من 85.5 مليون شخص على حقنة واحدة على الأقل، وهو ما يمثل 25.7 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، في حين تم تطعيم 46 مليونا بالكامل، وهو ما يمثل 14 بالمئة من السكان.
وأشارت بيانات "سي دي سي" إلى أن 70 بالمئة من البالغين فوق سن 65 تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وأن ثلث من تقل أعمارهم عن 65 عاما تلقوا جرعة واحدة أيضا.


وبشكل عام، تم حقن أكثر من 130 مليون جرعة، من بين ما يقرب من 170 مليون جرى تسليمها بالفعل.


ومن بين لقاحات "كوفيد 19" الثلاثة المصرح بها للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة، تم إعطاء 67 مليون جرعة من لقاح شركة "فايزر"، و61.7 مليون جرعة من "موديرنا"، و2.6 مليون جرعة من "جونسون آند جونسون".


وقد وصلت الولايات المتحدة إلى هذه النقطة الفارقة، في حين تقترب بسرعة من الوصول إلى 30 مليون حالة إصابة بالفيروس، حيث سجلت مراكز السيطرة على الأمراض 29.7 مليون إصابة حتى أمس الأربعاء.


وتعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بإعطاء ما لا يقل عن 100 مليون جرعة لقاح في أول 100 يوم من توليها المنصب، ووصلت إلى هذا الهدف الأسبوع الماضي، أي قبل 40 يوما من الموعد المحدد.


وقال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد كبير المستشارين الطبيين لبايدن، إن حوالي 70 بالمئة من السكان سيحتاجون إلى التطعيم من أجل تحقيق المناعة المجتمعية والسماح للحياة بالعودة إلى حالة قريبة نسبيا من طبيعتها.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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