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الأحد، 20-06-2021 11:04 ص

الولايات المتحدة: إرسال 2.5 مليون جرعة من لقاح 'موديرنا' لتايوان

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الوكيل الإخباري- أرسلت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، 2.5 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا لتايوان.

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وكتب المعهد الأمريكي في تايوان على صفحته على فيسبوك "يعكس التبرع التزامنا تجاه تايوان كصديق موثوق به، وعضو في الأسرة الدولية للديمقراطيات".


وفوجئت تايوان، التي كانت لم تتأثر نسبيا بالفيروس، بزيادة عدد الحالات الجديدة منذ مايو، وهي تسعى جاهدة الآن للحصول على لقاحات كورونا وطلبت تايوان 5.05 مليون جرعة مباشرة من شركة "موديرنا" ولكنها لم تتلقَ حتى الآن سوى 390 ألف جرعة، بما في ذلك الشحنة الثانية التي وصلت يوم الجمعة.


ووعدت الولايات المتحدة بتقديم نحو 750 ألف جرعة لقاح لتايوان في وقت سابق من هذا الشهر.


وقالت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون، إن الولايات المتحدة قررت زيادة التبرع من خلال الجهود التي بذلها الجانبان خلال الأسبوعين الماضيين.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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