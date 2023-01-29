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الأحد، 29-01-2023 12:36 م

اليابان تسجل رقما قياسيا في عدد وفيات كورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة

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الوكيل الإخباري - سجلت اليابان أكثر من 10 آلاف حالة وفاة خلال الشهر الجاري بفيروس كورونا، ليصل عدد الوفيات إلى أعلى المعدلات منذ اندلاع الوباء.

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وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، نقلا عن بيانات الرصد في المناطق "توفي ما مجموعه 252 شخصا بسبب الإصابة بكورونا في اليابان على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات لهذا الشهر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.124 شخصا".

وسجلت اليابان حوالي 54.800 إصابة جديدة على مستوى البلاد أمس.
وارتفعت وفيات كورونا في اليابان منذ أوائل ديسمبر 2022.

 

 

روسيا اليوم 

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