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الخميس، 07-01-2021 11:17 ص

اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو وضواحيها بسبب تفشي كوفيد-19

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، استئناف حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات قريبة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال سوغا في اجتماع بمقر مكافحة فيروس كورونا: "سيبدأ العمل به (حالة الطوارئ) من الثامن من كانون الثاني/يناير، وحتى السابع من شباط/فبراير، في سايتاما وتشيبا وطوكيو ومحافظة كاناغاوا".

وسجلت اليابان نحو خمس ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، يوم أمس الأربعاء، لأول مرة منذ تفشي الوباء.

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ووفقا لوكالة كيودو فإن طوكيو ومحافظات مجاورة - سايتاما وشيبو وكاناغاوا، تدعو الحكومة لفرض نظام الطوارئ.


ويبلغ عدد حالات الإصابة في اليابان منذ بداية الوباء 254 ألفًا، وتوفي 3769 شخصًا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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