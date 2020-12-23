فنزويلا تستعد لمكافحة سلاسة كوفيد-19 الجديدة

الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أن فنزويلا تستعد لمكافحة سلالة فيروس كورونا المستجد الجديدة التي تم الكشف عنها في بريطانيا والتي يمكن أن تصل إلى فنزويلا.

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وقال مادورو خلال لقائه مع الشرطة، والذي تم بثه على تويتر: "سلالة فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا وأوروبا تهدد بموجة شديدة لفيروس كورونا على كوكب الأرض كله. تستعد فنزويلا لكبح هذه الموجة من فيروس كورونا".

وأشار الرئيس إلى أن هناك تهديدا بأن تدخل السلالة الجديدة للفيروس إلى فنزويلا عبر كولومبيا.



يذكر أن السلطات البريطانية قد أعلنت مؤخرا عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، وأعلنت أنها أسرع انتشارا وأقوى عدوى بنسبة قد تصل إلى 70%.

ما دفع عددا من البلدان بينها روسيا وببلجيكا وهولندا وإيطاليا والكويت إلى منع الرحلات الجوية والبرية من المملكة المتحدة، إثر اكتشاف الطفرة الجديدة لفيروس كورونا.



المصدر : سبوتنك



