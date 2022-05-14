انطلاق اختبارات لقاح جديد مضاد لـ كوفيد-19 في روسيا

الوكيل الإخباري - أعلن ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز "غاماليا" للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، عن انطلاق اختبارات اللقاح الجديد المضاد لـ "كوفيد-19" ولا توجد ردود فعل سلبية عليه.





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ويشير غينسبورغ في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن اللقاح الجديد يعتمد على جزيئات شبيهة بالفيروس، ابتكره خبراء المركز، وقد بدأ اختباره على مجموعة من المتطوعين، ولم تظهر لديهم أي ردود فعل سلبية.



ويذكر أن وزارة الصحة الروسسة كانت قد سمحت للمركز بإجراء اختبارات سريرية للقاح الجديد.



ويقول غينسبورغ، "بدأت الاختبارات وقد تم تطعيم عدد من المتطوعين بالقاح الجديد، ولم تظهر لديهم أي ردود فعل سلبية بعد تطعيمهم. واستنادا إلى ذلك يمكن القول إن كل شيء على ما يرام".



ويشير غينسبورغ، إلى أن الصعوبات التي يواجهها الخبراء هي البحث عن متطوعين لهم ردود سلبية للأجسام المضادة لـ "كوفيد-19"، وقد تم فحص أكثر من 100 شخص، ولكن تم فقط تطعيم الذين ليس لديهم أجسام مضادة.



ووفقا له، اللقاح الجديد يتكون من جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع.

روسيا اليوم

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