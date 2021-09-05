بدء إعطاء جرعة معززة ضد كورونا لمن يعانون من نقص المناعة

الوكيل الإخباري - تبدأ وزارة الصحة، الأحد، إعطاء جرعة معززة (ثالثة) من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة في عدة أمراض.

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وقالت الوزارة، في بيان، إنّه يتوجب على الأشخاص الذين يريدون تلقي الجرعة المعززة إحضار ما يثبت وجود أمراض.



وشملت هذه الحالات، وفق البيان؛ مرضى السرطان الذين يتناولون العلاج، ومرضى زراعة الأعضاء، ومرضى زراعة خلايا الجذعية خلال العامين الماضيين، ومرضى عدوى نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) المتقدمة أو غير المعالجة، والمرضى الذين يتناولون علاج الكورتيزون بكميات كبيرة أو أدوية تثبط المناعة، مرضى غسيل الكلى، وأمراض المناعة الذاتية مثل: التهاب المفاصل الرئوي، والحمى الذئابية، والتصلب اللويحي، الصدفية، والسكر من النوع الأول، ومتلازمة غيلان باري، بالإضافة إلى بعض الأمراض الوراثية مثل (متلازمة داون، متلازمة داي جورج).

وأوضحت الوزارة، أن تلقي الجرعة المعززة لهذه الحالات ستكون من يوم الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع.



وأعلن الأمين العام لوزارة الصحة عادل البلبيسي، السبت، أن وزارة الصحة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا لفئات جديدة.

وقال البلبيسي، إنه سيتم عرض الاقتراح قريبا على لجنة الأوبئة، لإقراره.



وتوقع البدء بإعطاء الجرعة المعززة في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موضحا أنها لن تكون إجبارية.

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