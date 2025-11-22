غوتيريش يعلق على خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا

الوكيل الإخباري- صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعليقا على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، بأن أي مبادرة للسلام، يجب أن تستند إلى ميثاق المنظمة الأممية وأحكام القانون الدولي.

وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين قبيل قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها جوهانسبورغ يومي 22 و23 نوفمبر: "بالنسبة لنا في الأمم المتحدة، تقاس جدارة أي خطة للسلام بمدى انسجامها مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي"، مضيفا، أن "الحل السلمي في أوكرانيا ينبغي أن يتماشى مع هذه المبادئ ومع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بوحدة أراضي الدولة".