السبت 2025-11-22 03:53 م
 

غوتيريش يعلق على خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
 
السبت، 22-11-2025 12:35 ص

الوكيل الإخباري-   صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعليقا على الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا، بأن أي مبادرة للسلام، يجب أن تستند إلى ميثاق المنظمة الأممية وأحكام القانون الدولي.

اضافة اعلان

 

وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين قبيل قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها جوهانسبورغ يومي 22 و23 نوفمبر: "بالنسبة لنا في الأمم المتحدة، تقاس جدارة أي خطة للسلام بمدى انسجامها مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي"، مضيفا، أن "الحل السلمي في أوكرانيا ينبغي أن يتماشى مع هذه المبادئ ومع القرارات ذات الصلة، بما في ذلك ما يتعلق بوحدة أراضي الدولة".

 

 وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنّ المنظمة الأممية "لم تطلع حتى الآن على نص الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا".

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو يجريان محادثات مع روسيا وأوكرانيا بشأن خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 بندا، والتي تحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن زيلينسكي تلقى إشارات من واشنطن بضرورة قبول الخطة، خاصة في ظل دعم ترامب لها، فيما توقع مسؤولون أمريكيون بحسب صحيفة "فينانشال تايمز"، أن يوقع زيلينسكي خطة واشنطن المقترحة للتسوية السلمية للنزاع قبل 27 نوفمبر الجاري، في إطار جدول زمني طموح لإنهاء العملية بحلول أوائل ديسمبر.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

9

فيديو منوع اخصائي تخاطب ونطق في مصر: هذا التمرين سحري لجعل طفلك يتكلم أسرع

ا

فيديو منوع خاتم حجر يتغيّر لونه بشكل عجيب

6ع6

فيديو منوع في الصين… حاول الانزلاق على درج المبنى مثل صديقه فسقط داخل صندوق القمامة

ى

فيديو منوع كلب يدلّ صاحبه الجديد على صديقه المقرّب ليتبنّاه 🥹❤️

ته

فيديو منوع شرح ريموت المكيف بالتفصيل

تغتغت

فيديو منوع زيارة مفاجئة لطفل مصاب بالسرطان في يوم ميلاده

ل

أخبار محلية الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة

تع

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق اليومين المقبلين



 
 





الأكثر مشاهدة