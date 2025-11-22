غوتيريش يعلق على خطة ترامب للتسوية في أوكرانيا

وكان البيت الأبيض، قد أعلن أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو يجريان محادثات مع روسيا وأوكرانيا بشأن خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 بندا، والتي تحظى بدعم الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن زيلينسكي تلقى إشارات من واشنطن بضرورة قبول الخطة، خاصة في ظل دعم ترامب لها، فيما توقع مسؤولون أمريكيون بحسب صحيفة "فينانشال تايمز"، أن يوقع زيلينسكي خطة واشنطن المقترحة للتسوية السلمية للنزاع قبل 27 نوفمبر الجاري، في إطار جدول زمني طموح لإنهاء العملية بحلول أوائل ديسمبر.
-
أخبار متعلقة
-
شهيد و5 جرحى في غارتين إسرائيليتين جنوب لبنان
-
ترامب ينهي الحماية القانونية للمهاجرين الصوماليين في ولاية مينيسوتا
-
جنود زيلينسكي ينهبون المنازل والممتلكات في المناطق التي ينسحبون منها
-
من الهجوم عليه إلى الإشادة به.. ترامب يغير رأيه في ممداني بعد أول لقاء بينهما
-
ممداني يجدد أمام ترامب اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة" في غزة ويتمسك بقرار اعتقال نتنياهو في نيويورك
-
ترامب: سيتعين على زيلينسكي الموافقة على خطة السلام في أوكرانيا
-
روسيا: أجرينا محادثات مع الصين بشأن الدفاع الصاروخي
-
بوتين: الخطة الأميركية لأوكرانيا يمكن "أن تشكل أساسا لتسوية نهائية" للنزاع