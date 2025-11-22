ترامب: سيتعين على زيلينسكي الموافقة على خطة السلام في أوكرانيا

وقال ترامب، متحدثا في المكتب البيضاوي بعد اجتماعه مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، إنه كان يتوقع إنهاء الحرب في وقت أبكر بكثير، لكنه أضاف "يتطلب الأمر شخصين من أجل (ممارسة رقصة) التانجو".
