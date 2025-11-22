السبت 2025-11-22 03:52 م
 

ترامب: سيتعين على زيلينسكي الموافقة على خطة السلام في أوكرانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصافح عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني
 
السبت، 22-11-2025 12:23 ص
الوكيل الإخباري-   قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبول خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة لوقف الغزو الروسي والموافقة عليها في نهاية المطاف.اضافة اعلان


وقال ترامب، متحدثا في المكتب البيضاوي بعد اجتماعه مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، إنه كان يتوقع إنهاء الحرب في وقت أبكر بكثير، لكنه أضاف "يتطلب الأمر شخصين من أجل (ممارسة رقصة) التانجو".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

9

فيديو منوع اخصائي تخاطب ونطق في مصر: هذا التمرين سحري لجعل طفلك يتكلم أسرع

ا

فيديو منوع خاتم حجر يتغيّر لونه بشكل عجيب

6ع6

فيديو منوع في الصين… حاول الانزلاق على درج المبنى مثل صديقه فسقط داخل صندوق القمامة

ى

فيديو منوع كلب يدلّ صاحبه الجديد على صديقه المقرّب ليتبنّاه 🥹❤️

ته

فيديو منوع شرح ريموت المكيف بالتفصيل

تغتغت

فيديو منوع زيارة مفاجئة لطفل مصاب بالسرطان في يوم ميلاده

ل

أخبار محلية الأردنية لضمان القروض تطلق برنامج ضمان التمويل الأخضر لدعم المشاريع المستدامة

تع

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق اليومين المقبلين



 
 





الأكثر مشاهدة