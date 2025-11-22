ترامب: سيتعين على زيلينسكي الموافقة على خطة السلام في أوكرانيا

12:23 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبول خطة السلام المدعومة من الولايات المتحدة لوقف الغزو الروسي والموافقة عليها في نهاية المطاف.





وقال ترامب، متحدثا في المكتب البيضاوي بعد اجتماعه مع رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، إنه كان يتوقع إنهاء الحرب في وقت أبكر بكثير، لكنه أضاف "يتطلب الأمر شخصين من أجل (ممارسة رقصة) التانجو".