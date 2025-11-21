الطيران المدني: 996 رحلة أسبوعيا خلال الموسم الشتوي تربط الأردن مع 59 دولة

10:09 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754674 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- باشرت شركات الطيران المنتظمة، تشغيل رحلاتها وفق جدول الموسم الشتوي 2025/2026 من وإلى الأردن، في خطوة تعكس النمو المتواصل في قطاع النقل الجوي وتعزّز من مكانة المملكة كمركز إقليمي يسهم في ربط الشرق بالغرب. اضافة اعلان





وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني عن إصدار تصاريح تشغيل لـ40 شركة طيران باشرت أعمالها خلال الموسم الشتوي، وتشمل هذه الشركات ناقلات وطنية وإقليمية وعالمية، مع الإشارة إلى أنه من المتوقع انضمام شركتين إضافيتين خلال الموسم، ما سيعزز من تنوع الوجهات وارتفاع حجم الحركة الجوية من وإلى المملكة.



وبحسب البيانات، ستقوم هذه الشركات بتسيير ما يقارب 996 رحلة أسبوعيًا عبر مختلف مطارات المملكة، بما يوفر للمسافرين خيارات أوسع وتسهيلات أكبر في السفر.



ووفقًا لأرقام التشغيل ستربط شركات الطيران الأجنبية المملكة بـ28 دولة عبر 66 مقطعًا جويًا، تشمل وجهات أوروبية وآسيوية وإقليمية جديدة، فيما ستربط شركات الطيران الوطنية المملكة بـ 31 دولة من خلال تشغيل 55 مقطعًا جويًا، مما يدعم دور الناقل الوطني في تعزيز التواصل الجوي والتجاري والسياحي.



وتشير هذه الأرقام إلى توسّع ملحوظ في شبكة الوجهات مقارنة بالمواسم السابقة، مع زيادة في عدد الشركاء الدوليين والرحلات المنتظمة، بما يواكب الطلب المتنامي على السفر من وإلى الأردن.



أما بخصوص الشحن الجوي، فسوف تباشر 5 شركات تشغيل رحلات متخصّصة للشحن تربط المملكة بـ 11 دولة عبر 18 رحلة أسبوعيًا، ما يعزز الانسيابية في حركة البضائع، ويدعم الصادرات الأردنية، ويتيح للشركات الصناعية والتجارية خيارات لوجستية أكثر مرونة وفاعلية.