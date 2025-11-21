السبت 2025-11-22 03:52 م
 

روسيا: أجرينا محادثات مع الصين بشأن الدفاع الصاروخي

علما روسيا والصين
الجمعة، 21-11-2025 11:50 م

الوكيل الإخباري-    أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو وبكين عقدتا هذا الأسبوع جولة جديدة من المحادثات تناولت قضايا الدفاع الصاروخي والاستقرار الاستراتيجي، في إطار المشاورات الدورية بين الجانبين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن الطرفين اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات الحساسة، مشيرة إلى أن التنسيق الروسي-الصيني يشكل ركناً أساسياً في دعم التوازن الدولي ومواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

 
 
