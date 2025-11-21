روسيا: أجرينا محادثات مع الصين بشأن الدفاع الصاروخي

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو وبكين عقدتا هذا الأسبوع جولة جديدة من المحادثات تناولت قضايا الدفاع الصاروخي والاستقرار الاستراتيجي، في إطار المشاورات الدورية بين الجانبين.

