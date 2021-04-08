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الخميس، 08-04-2021 08:02 م

لأول مرة منذ مطلع أبريل الجاري

بريطانيا.. أكثر من 50 وفاة و3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

بر
من المصدر


الوكيل الإخباري - تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا عتبة الثلاثة آلاف حالة، وذلك .

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وأكدت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس أنها سجلت 3030 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 2763 إصابة في اليوم السابق.

 

وارتفعت حصيلة ضحايا "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال اليوم الأخير بواقع 53 حالة وفاة، مقابل 45 وفاة في اليوم السابق.


وأصبح إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و370321 إصابة مؤكدة، منها 126980 حالة وفاة.


وأجري في المملكة المتحدة خلال اليوم الأخير أكثر من مليون و34 ألف فحص كورونا.


وتلقى حتى الآن أكثر من 31.8 مليون شخص في بريطانيا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، أكثر من ستة ملايين منهم تلقوا الجرعة الثانية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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