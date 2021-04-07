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الأربعاء، 07-04-2021 08:57 م

عثر على السلالة في عينات دم 24 شخصا

تايلاند .. ظهور أولى حالات الإصابة بكورونا المتحور

كم
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت تايلاند أولى حالاتها المحلية من سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت أول مرة في المملكة المتحدة، ما يزيد احتمالات أن تواجه موجة جديدة من الجائحة، وفقا لطبيب بارز اليوم الأربعاء.

وعثر على السلالة في عينات دم 24 شخصا في بؤرة جديدة من الحالات  بالعاصمة بانكوك، وفقا للطبيب يونغ بوورافان، عالم فيروسات في كلية الطب في جامعة تشولالونغكورن، في بانكوك.

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ووصف يونغ، متحدثا في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة، السلالة بأنها 1.7 مرة أكثر عدوى من الفيروس الأصلي، ومازال هو الأكثر شيوعا في تايلاند، ووجدت السلالة في تايلاند لأول مرة في يناير في أربعة من أفراد أسرة قادمة من بريطانيا وخضعوا للعزل الصحي.

 

وألغت عدة مدارس دولية أيضا الفصول لبقية الأسبوع، وفي بعض الأحيان لجأت للتدريس عن بعد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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