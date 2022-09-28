بعد 7 موجات كورونا.. اليابان تعلن نسبة مناعة القطيع

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة أجراها مركز أبحاث رسمي أن ما يعرف باسم "مناعة القطيع" ضد فيروس كورونا في اليابان وصلت إلى حوالي 90 بالمئة، بعد موجة الإصابات الأخيرة بالمتحور "أوميكرون".



لكن حسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة طوكيو لأبحاث السياسات ونشرت نتائجها الثلاثاء، فإن هذا المستوى من الحماية من المرجح أن يتضاءل خلال أشهر.

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ويشير مصطلح مناعة القطيع إلى نسبة المحصنين ضد مرض ما في المجتمع، سواء بعد تعرضهم للعدوى أو حصولهم على اللقاح المضاد لهذا المرض.

• أجريت على 12 من أكثر المحافظات اكتظاظا بالسكان في اليابان، ووصلت نسبة مناعة القطيع إلى نحو 90 بالمئة.



• وجد الباحثون أن سكان طوكيو وأوساكا وأوكيناوا حصلوا على معظم مناعتهم من خلال العدوى، وسط ارتفاع عدد إصابات "كوفيد 19" في تلك المناطق.



• مرت اليابان مؤخرا بالموجة السابعة من كورونا، التي بلغت ذروتها في أغسطس الماضي.

سكاي نيوز