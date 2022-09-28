الأربعاء 28-09-2022
الوكيل الاخباري

خبير مالي: لم نصل للانكماش الاقتصادي بالأردن حتى الآن

للأردنيين.. انخفاض أسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ عامين ونصف

3 إصابات اثنتان منها خطيرة عقب اقتحام مخيم جنين

هبوط كبير وحاد للذهب عالمياً

انخفاض ملحوظ على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الأربعاء

"ذبحتونا" تطالب بإلغاء نظام الفترتين لطلبة التوجيهي

تدهور قلاب على نزول العدسية ومركبة عند مخرج نفق النهضة

انخفاض كبير على أسعار الذهب الأربعاء

الأشغال: انجاز مشروع جمرك عمّان الجديد قبل نهاية العام

إجراء عمليات نوعية في مجال جراحة الوجه والفكين بمستشفى الامير زيد العسكري

الأربعاء، 28-09-2022 10:10 ص

بعد 7 موجات كورونا.. اليابان تعلن نسبة مناعة القطيع

_118178775__118174470_hi066833426-1-1


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة أجراها مركز أبحاث رسمي أن ما يعرف باسم "مناعة القطيع" ضد فيروس كورونا في اليابان وصلت إلى حوالي 90 بالمئة، بعد موجة الإصابات الأخيرة بالمتحور "أوميكرون".

لكن حسب الدراسة التي أجرتها مؤسسة طوكيو لأبحاث السياسات ونشرت نتائجها الثلاثاء، فإن هذا المستوى من الحماية من المرجح أن يتضاءل خلال أشهر.

اضافة اعلان


ويشير مصطلح مناعة القطيع إلى نسبة المحصنين ضد مرض ما في المجتمع، سواء بعد تعرضهم للعدوى أو حصولهم على اللقاح المضاد لهذا المرض.

 

• أجريت على 12 من أكثر المحافظات اكتظاظا بالسكان في اليابان، ووصلت نسبة مناعة القطيع إلى نحو 90 بالمئة.


• وجد الباحثون أن سكان طوكيو وأوساكا وأوكيناوا حصلوا على معظم مناعتهم من خلال العدوى، وسط ارتفاع عدد إصابات "كوفيد 19" في تلك المناطق.


• مرت اليابان مؤخرا بالموجة السابعة من كورونا، التي بلغت ذروتها في أغسطس الماضي.

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_fa42e3cdbb78ef31dcadf51e4b0298f5

كوريا الشمالية توصي بارتداء كمامة الوجه للوقاية من الإنفلونزا

382863_36_1664266071

999 إصابة جديدة بكورونا في الصين

مخمخم

عالم فيروسات روسي يحدد موعد نهاية جائحة فيروس كورونا

image

اصابة المستشار الألماني أولاف شولتس بفيروس كورونا

الامارات 4

الإمارات تعلن تخفيف عدد من قيود كورونا

coronavirus-2.tmb-1200v

إيجاد وسيلة فعالة لتخفيف مسار كوفيد – 19 بمقدار 8 أضعاف

أخبار متعلقة
9-1663741786

الكشف عن عارض شائع لمصابي كورونا

1745896321593548695347

الصحة العالمية توصي بعدم استخدام اثنين من أدوية كورونا

manar-02934020016390538971

بفعل كورونا.. العالم تراجع 5 سنوات في 3 ملفات

_119080610_whatsubject

الإصابة بسلالة من أوميكرون تحمي من السلالات الأخرى

1661948944blobid0

مركز غاماليا يختبر لقاحا أنفيا ضد كوفيد- 19 على أساس جزيئات شبيهة بالفيروس

نزلات-البرد

تحذير من عارض ليلي مصاحب لأحدث متحور من أوميكرون