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الأربعاء، 31-08-2022 09:41 ص

تحذير من عارض ليلي مصاحب لأحدث متحور من أوميكرون

نزلات-البرد


الوكيل الإخباري - حذر علماء من أعراض ليلية تم رصدها لأحدث متغير للمتحور أوميكرون، سلالة BA.5.

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وكشف علماء  في إيرلندا، أن سلالة BA.5، شديدة العدوى، تسبب أعراضا التي تظهر للمصابين بالحمى أثناء نومهم.

وأشار البروفيسور لوك أونيل إلى أن التعرق ليلا قد يكون مؤشرا على الإصابة بهذه السلالة التي ليست مميتة مقارنة بالمتغيرات والسلالات السابقة لأوميكرون.

وأضاف أونيل: "التعرق الليلي مؤشر على الإصابة بالسلالة التي ليست خطيرة لأننا اكتسبنا بعض المناعة وضعف الفيروس".

وتابع قائلا: "إذا حصلت على التطعيم فلن يتطور الأمر إلى مرض خطير، ولكن علينا إضافة التعرق الليلي لقائمة أعراض الإصابة بسلالة BA.5 من أوميكرون".

 

ومنحت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية "إم.إتش.آر.إيه" هذا اللقاح ثنائي التكافؤ، الذي أنتجته شركة الأدوية الأميركية موديرنا، موافقة مشروطة باعتباره جرعة تنشيطية للكبار.


ومن المتوقع الآن أن تصدر اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين البريطانية توصية بشأن الكيفية التي يجب بها طرح اللقاح في البلاد.


واستند قرار هيئة "إم.إتش.آر.إيه" إلى بيانات تجارب سريرية، أظهرت أن هذه الجرعة التنشيطية حفزت "استجابة مناعية قوية" ضد كل من أوميكرون والفيروس الأصلي الذي ظهر عام 2020.

 

سكاي نيوز

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