بلجيكا توافق على بدء تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا

الوكيل الإخباري-وافقت سلطات الصحة في بلجيكا، اليوم الاثنين على البدء في تطعيم الأطفال بين سن 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا.
وقالت السلطات البلجيكية إن التطعيم موصى به بقوة للأطفال الذين يعانون من حالات تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-19.
وستتم دعوة أولئك الأطفال لتلقي لقاحاتهم كأولوية قبل نهاية الشهر الجاري.
ووافق مشرعو الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على جرعة مخفضة من لقاح فايزر- بيونتيك للاستخدام في الفئة العمرية 5-11 عاما.
هذا وشددت الحكومة القواعد في المدارس والحضانات، حيث قدمت مواعيد العطلات المدرسية وطلبت من الأطفال من سن 6 سنوات فأكبر ارتداء الكمامات، لمواجهة ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بالفيروس الذي حصد بالفعل 27900 روحا في البلاد
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة