ترجيح تعديل موعد إعطاء اللقاحات المعززة بأميركا

الوكيل الإخباري - تدرس السلطات الصحية الأميركية إعطاء جرعة إضافية من اللقاحات المصرح بها في الولايات المتحدة ضد كوفيد-19 بعد ستة أشهر وليس ثمانية أشهر على عكس ما كان مخططا له من قبل، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن "شخص مطلع على هذه الخطط".



وتوقع المصدر الموافقة على المعززات للقاحات الثلاثة المصرح بها وهي "فايزر" وشريكتها "بيونتيك" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون" في منتصف سبتمبر.



وأعلنت شركة "فايزر"، الأربعاء، أنها طلبت من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي إيه) السماح باستخدام جرعات ثالثة إضافية من لقاحها وقدمت بيانات تظهر فعاليتها في الحماية من المرض. وكانت "أف دي إيه" قد أعطت الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر" الاثنين الماضي.



وقالت شركة "موديرنا"، الأربعاء، إنها قدمت طلبا للحصول على الموافقة الكاملة على لقاحها. وذكر الشخص المطلع أن الوكالة الفيدرالية الأميركية قد توافق على الطلب في غضون ثلاثة أشهر.



ويأمل مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أن تؤدي الموافقة الكاملة على اللقاحات إلى زيادة نسبة التطعيم بين سكان الولايات المتحدة.



وقبل أيام، دعا بايدن المترددين في أخذ اللقاحات إلى القيام بذلك "الآن" بعد إعلان الموافقة الكاملة على لقاح "فايزر".



ووصف الرئيس الأميركي في كلمة من البيت الأبيض إعلان الوكالة الصحية الأميركية بأنه "علامة فارقة كبيرة" و"لحظة مهمة" في حملة التطعيم ضد المرض.



وتوصلت دراسة أجرتها وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن الجرعة الثالثة من لقاح فايزر-بيونتيك توفر أربعة أضعاف الحماية ضد كوفيد-19.



وأعلنت السلطات الأميركية، الأربعاء الماضي، أن الأميركيين الذين تلقوا لقاحا من شركتي "فايزر" و"موديرنا"، سيتمكنون من تلقي حقنة ثالثة معززة بعد 8 أشهر من الجرعة الثانية، اعتبارا من 20 سبتمبر.



وقال مستشار البيت الأبيض الطبي، اللدكتور أنتوني فاوتشي، إنه ستتم التوصية بتلقي جرعة معززة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، لمن سبق تطعيمهم ويعانون من ضعف في جهاز المناعة.



وتشير دراسات إلى استمرار فعالية لقاح "فايزر" بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية، فيما وجدت دراسات أخرى أن هذه الفعالية تتضاءل بمرور الوقت، خاصة بالسنبة لمتغير "دلتا"

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