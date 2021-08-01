الأحد 01-08-2021
الوكيل الاخباري

إدارة السير تدعو إلى استخدام وسائل النقل العام

أسباب ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

الأرصاد لـ الوكيل : ذروة الكتلة الحارة يومي الأربعاء والخميس

المشاركون في برنامج أردننا جنة تجاوزوا الـ 33 ألفا

تأمين مياه شرب نقية لأكثر من 20 ألفا من سكان اللاذقية بسوريا

الأطباء لـ الوكيل : 49 طبيبا ضحية كورونا منذ بدء الجائحة

وزارة العمل: الإبلاغ عن الرشوة هو واجب وطني_صورة

وزارة الشباب تطلق دبلوما مهنيا بالعمل الشبابي نهاية العام

قانونية الأعيان تقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

3 وفيات بكورونا في فلسطين

الأحد، 01-08-2021 03:42 م

فايزر وموديرنا ترفعان أسعار اللقاحات

فايزر 2


الوكيل الإخباري - رفعت شركتا فايزر ومودرنا أسعار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أحدث عقود التوريد الخاصة بهما في الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان


وحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، رفعت فايزر وموديرنا اليوم الأحد أسعار التوريد الخاصة بلقاحيهما.


وعن الأسعار الجديدة أكد التقرير نقلاً عن العقود التي شوهدت، إن السعر الجديد لجرعة فايزر 19.50 يورو (23.15 دولارًا) مقابل 15.50 يورو في السابق.


و بخصوص سعر لقاح موديرنا الجديد قال التقرير إن سعره صار 25.50 دولارًا للجرعة، وهو ما يعني ارتفاعه، حيث كان حوالي 19 يورو في صفقة الشراء الأولى، لكنه أقل من 28.50 دولارًا المتفق عليه سابقًا لأن الطلب قد زاد.


وقالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي في طريقه لتحقيق هدف التلقيح الكامل لما لا يقل عن 70% من السكان البالغين بحلول نهاية الصيف.


وفي مايو/ أيار الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع تلقي أكثر من مليار جرعة من اللقاحات بنهاية سبتمبر من أربع شركات للأدوية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61068d5142360472f774fc9c

أسباب ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا

كورونا

مقاوم للقاحات كورونا.. علماء يحذرون من متغير جديد

روسيا

عدد الإصابات اليومية بكورونا في روسيا يتراجع

77a909df-b791-47a6-94d4-9a993281183e

3 وفيات بكورونا في فلسطين

55555555555555555555

الفئات المسموح لها بدخول الوزارات والمؤسسات في الإمارات

121-133628-can-a-cold-give-you-coronavirus-immunity_700x400

خبير: كورونا قد يتحول إلى مرض عادي مثل نزلات البرد

أخبار متعلقة
344331-811585210

دراسة: خطر تجلط الدم متماثل في لقاحي أسترازينيكا وفايزر

فايزر

فايزر: جرعة ثالثة من لقاحنا تعزز 'بقوة 'الحماية من متغير دلتا

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

دراسة : جرعة من أسترازينيكا وأخرى من فايزر ترفعان مستوى المناعة

60fd19d34c59b745d868cf08

الصحة المصرية توفر لقاحي أسترازينيكا وفايزر لأغراض السفر للخارج

60fbef8c4236042472790b93

لقاحات أمريكية للعراقيين كدعم استراتيجي

2021724123957370W

قفزة قياسية في إصابات كورونا بأستراليا لليوم الثالث على التوالي