فايزر وموديرنا ترفعان أسعار اللقاحات

الوكيل الإخباري - رفعت شركتا فايزر ومودرنا أسعار اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أحدث عقود التوريد الخاصة بهما في الاتحاد الأوروبي.

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وحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، رفعت فايزر وموديرنا اليوم الأحد أسعار التوريد الخاصة بلقاحيهما.



وعن الأسعار الجديدة أكد التقرير نقلاً عن العقود التي شوهدت، إن السعر الجديد لجرعة فايزر 19.50 يورو (23.15 دولارًا) مقابل 15.50 يورو في السابق.



و بخصوص سعر لقاح موديرنا الجديد قال التقرير إن سعره صار 25.50 دولارًا للجرعة، وهو ما يعني ارتفاعه، حيث كان حوالي 19 يورو في صفقة الشراء الأولى، لكنه أقل من 28.50 دولارًا المتفق عليه سابقًا لأن الطلب قد زاد.



وقالت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي في طريقه لتحقيق هدف التلقيح الكامل لما لا يقل عن 70% من السكان البالغين بحلول نهاية الصيف.



وفي مايو/ أيار الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع تلقي أكثر من مليار جرعة من اللقاحات بنهاية سبتمبر من أربع شركات للأدوية.

سبوتنيك عربي