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الأربعاء، 31-03-2021 09:15 م

تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

تركش


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التركية الأربعاء تسجيل 39302 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ تفشي الوباء في البلاد.

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وأشارت إلى أن الحصيلة اليومية للوفيات بلغت 152 حالة، ليرتفع إجمالي ضحايا الوباء إلى 31537 حالة.
وخففت الحكومة التركية من إجراءاتها للحد من انتشار الوباء في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى زيادة عدد الحالات الجديدة.


وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإثنين تشديد الإجراءات خلال شهر رمضان، والذي سيبدأ خلال أسبوعين، لتشمل عودة عمليات الإغلاق الكامل في جميع أنحاء البلاد.


وسجلت تركيا إجمالي إصابات بكورونا بلغ أكثر من 3 ملايين و317 ألف إصابة.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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