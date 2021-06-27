تركيا .. 52 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التركية، الأحد، عن تسجيلها 4883 إصابة و52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".



وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4883 مقابل 5630 الجمعة و5266 السبت، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 5409027.



وبلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في تركيا ذروته يوم 16 أبريل حينما تم تسجيل 63083 حالة، ليشهد بعد ذلك تراجعا ملحوظا.



وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 52 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 56 الجمعة و51 السبت، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 49576 شخصا.

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كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 5937 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 5275231 شخصا.



وتعتبر تركيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.



وأعلنت السلطات التركية مؤخرا إلغاء بعض القيود العامة المفروضة بسبب انتشار الفيروس بما في ذلك نظام حظر التجول وعودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة اعتبارا من 1 يوليو.

المصدر : روسيا اليوم