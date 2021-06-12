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السبت، 12-06-2021 09:39 ص

حصيلة وفيات كورونا حول العالم تقترب من 4 ملايين والإصابات تتجاوز 175 مليونا

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الوكيل الإخباري - حصد فيروس كورونا أرواح نحو 4 ملايين شخص حول العالم، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء 175 مليون إصابة.

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وأظهرت آخر الأرقام والبيانات، الصادرة اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات جراء تفشي وباء كورونا ارتفعت إلى 3 ملايين و936110 وفيات حول العالم.


وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات، جراء تفشي الوباء:


- الولايات المتحدة: 599055 حالة وفاة، و33 مليون و574904 إصابات حتى الآن.


- البرازيل: 482019 حالة وفاة، و17 مليونا و210969 إصابة.


- الهند: 363079 حالة وفاة، و29 مليونا و274823 إصابة.


- بيرو: 188100 حالة وفاة، ومليون و998 ألف إصابة.


- بريطانيا: 128148 حالة وفاة، و4 ملايين و543147 إصابة.


- إيطاليا: 126855 حالة وفاة، و4 ملايين و239868 إصابة.


- روسيا: 125674 حالة وفاة، و5 ملايين و180454 إصابة.


- فرنسا: 110270 حالة وفاة، و5 ملايين و729967 إصابة.


- كولومبيا: 94600 حالة وفاة، و3 ملايين و694000 إصابة.


- الأرجنتين: 83941 حالة وفاة، و4 ملايين و66156 إصابة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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