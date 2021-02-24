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الأربعاء، 24-02-2021 08:26 ص

9107 إصابات

تركيا .. 75 وفاة جديدة بكورونا

ترك
فيروس كورونا - تركيا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 75 وفاة و9107 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 28213، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2655633.
وأشارت إلى أن حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس وصلت إلى 2534996، بعد تسجيل 5546 حالة شفاء جديدة.


وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن في 20 فبراير الحالي، أن بلاده ستبدأ برفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا تدريجيا، بحسب أوضاع كل ولاية، اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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