الخميس 04-02-2021
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الخميس، 04-02-2021 03:33 م

407 إصابات جديدة

قطر .. أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 6 أشهر

قط
توضيحية


الوكيل الإخباري - تواصل أعداد الإصابات بفيروس كورونا في قطر، ارتفاعها التصاعدي، منذ نحو ثلاثة أسابيع، بعد أن كانت طيلة الأشهر القليلة الماضية تسجل انخفاضاً ملحوظاً.

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وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الخميس، تسجيل 407 إصابات جديدة بالفيروس، في أعلى حصيلة يومية منذ أكثر من 6 أشهر.


وقالت وزارة الصحة القطرية إن 172 شخصاً من المصابين بكورونا، تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 146474.

 

المصدر : بترا

 

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