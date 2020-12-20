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الأحد، 20-12-2020 07:02 م

تصاعد القلق مع انتشار سلالة جديدة من كورونا

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الوكيل الاخباري - فرضت عدة دول أوروبية قيودا جديدة على السفر من وإلى بريطانيا، بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة هناك.
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وقالت وسائل إعلام بريطانية اليوم الاحد، أن بلجيكا أعلنت بأنها ستغلق حدودها أمام القطارات والطائرات القادمة من بريطانيا، كما علقت هولندا الرحلات الجوية. كما قررت إيطاليا أيضا تعليق السفر جوا مع بريطانيا.

يأتي قرار هذه الدول بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم امس السبت أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن كوفيد-19 في لندن والمناطق المجاورة وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد لملايين الأشخاص.

 




 

 


 

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