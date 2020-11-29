تطوير منصة ذكية تتفوق على الأطباء في الكشف عن كورونا

الوكيل الإخباري- طور باحثون من جامعة نورث وسترن (NU) الأمريكية، منصة إلكترونية باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي ”التعلم العميق“، أطلقوا عليها اسم ”DeepCovid-XR“، بحيث يمكنها الكشف عن فيروس كورونا، من خلال تحليل صور الأشعة السينية للرئتين لدى المرضى، وذلك أكثر دقة وسرعة من الأطباء.

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ووفقا لموقع ”The Express Tribune“ الإخباري، أثبتت التجارب أن خوارزمية التعلم الآلي تفوقت على فريق أخصائي الأشعة القطعية للصدر، عن طريق رصدها لفيروس كورونا المستجد في صور الأشعة السينية للصدر، وذلك أسرع بنحو 10 مرات، وأكثر دقة بنسبة 1-6% من الأطباء.



واستخدم الباحثون 17002 صورة أشعة سينية للصدر، لتطوير وتدريب واختبار الخوارزمية الجديدة، ومن بين تلك الصور، جاء 5445 من المرضى المصابين إيجابيا بفيروس كورونا.

المصدر: إرم







