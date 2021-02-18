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الخميس، 18-02-2021 10:10 ص

تعليق حملة التطعيم ضد كورونا في اليونان بسبب العاصفة الثلجية- فيديو

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الوكيل الاخباري - تشهد اليونان عاصفة ثلجية تعد الأقوى خلال عقد من الزمان تسببت في تعطل الكثير من مظاهر الحياة، بينما دعت الحكومة المواطنين إلى البقاء في منازلهم وتم تعليق حملة تطعيمات فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

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ونشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو يرصد جانبا مما تسببت فيه العاصفة الثلجية التي تغطي اليونان، مشيرة إلى أن درجات الحرارة انخفضت إلى 20 درجة تحت الصفر، بينما شهدت حركة السفر اضطرابا وتسببت في قطع التيار الكهرباء عن بعض المناطق.

 


وتسببت العاصفة يوم الثلاثاء الماضي في قطع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من أثينا وضواحيها وقتلت 3 أشخاص، بينما صرحت شركة "هيدنو" المشغلة لشبكة الطاقة الحكومية، أن العاصفة الثلجية قطعت مئات الأشجار التي سقطت على خطوط الكهرباء وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 85 خطا متوسط الجهد.


وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى وفاة اثنين من مرضى المستشفيات بعد تعطل أجهزة التنفس الصناعي، كما تسببت هذه الظاهرة النادرة إلى نزول نحو 400 عامل كهرباء إلى الشوارع في منطقة أتيكا التي تضم العاصمة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك 





 




 

 


 

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