رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2024

الوكيل الإخباري- تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2024 من رئيس مجلس الهيئة الدكتور مهند حجازي بحضور عدد من أعضاء مجلسها.

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وأكد الفايز، أهمية التشاركية والتعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات الرقابية المعنية بالحفاظ على المال العام بهدف وقف التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية ومعالجة الأخطاء قبل ارتكابها.



وأوضح أهمية اتباع افضل الممارسات والمؤشرات الدولية في أعمال المراقبة والتدقيق على المال العام والتركيز على عامل التوعية بأهمية المحافظة عليه، داعيا إلى ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لتطوير عمل الهيئة وتحسين أدواتها الرقابية ومعالجة الملاحظات او الاختلالات إن وجدت، لتحسين تصنيف الأردن على المؤشرات الدولية المتعلقة بالنزاهة ومحاربة الفساد الإداري والمالي.



وأثنى رئيس مجلس الأعيان على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في محاربة الفساد المالي والإداري والعمل على ترسيخ وتعزيز قيم النزاهة والعدالة، مؤكدا أن المجلس سيكون داعما لجميع الجهود التي تقوم بها والعمل على إزالة جميع المعيقات التشريعية التي تعرقل عملها.



ولفت إلى أنه سيتم إحالة التقرير الى اللجان المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم من قرارات حول ما ورد فيه من ملاحظات وتوصيات، انطلاقا من دوره الرقابي الدستوري وحرص المجلس على التعاون مع الهيئة والوقوف على أية مقترحات تتعلق بالتشريعات التي تنهض بدورها.



من جهته، عرض الدكتور حجازي طبيعة عمل الهيئة وإنجازاتها في حماية المال العام خلال العام الماضي، إضافة الى جهودها في محاربة الفساد المالي والإداري وطبيعة الشكاوى التي تعاملت معها، مشيرا الى عمليات التطوير التي تقوم بها الهيئة وتوجهها نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التحول الرقمي والتطوير.



وبين دور الهيئة التوعوي والتثقيفي والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها لمنع ارتكاب المخالفة، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين مجلس الأعيان والهيئة خدمة للوطن والمواطن بما يمكنها من أداء رسالتها والطموحات التي تسعى لتحقيقها.