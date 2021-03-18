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الخميس، 18-03-2021 11:09 م

تقرير دولي لا يستبعد تحول كورونا لمرض موسمي

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 الوكيل الاخباري - توقع تقرير دولي، الخميس، أن تتحول الإصابة بفيروس كورونا إلى موسمية أسوة بأمراض العدوى الفيروسية التنفسية مثل البرد أو الإنفلونزا إذا ما استمر لسنوات طويلة.
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وينظر التقرير الذي أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (مقرها جنيف) ونشرته على موقعها الإلكتروني في الدور المحتمل لفرضية الموسمية لفيروس كورونا (أي عودته للانتشار كل موسم).

وأشار إلى أن "العدوى الفيروسية التنفسية مثل البرد أو الإنفلونزا كثيرا ما تتسم بنوع من الموسمية التي تبلغ ذروتها في فصل الخريف والشتاء في المناخات المعتدلة، وهو ما يدعم التوقعات بأن فيروس كورونا سيكون مرضا موسميا قويا إذا ما استمر لسنوات عديدة".

 




 

 


 

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