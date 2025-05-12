الاتصال الحكومي تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال نيسان الماضي

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، عبر موقعها الإلكتروني موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال نيسان الماضي.

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وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري، وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.