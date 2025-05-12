الإثنين 2025-05-12 02:49 م
 

الاتصال الحكومي تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال نيسان الماضي

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أرشيفية
 
الإثنين، 12-05-2025 02:05 م

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، عبر موقعها الإلكتروني موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال نيسان الماضي.

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وتعمل الوزارة على حصر عمل الوزارات والمؤسسات العامة وأنشطتها بشكل شهري، وإعداد موجز يعكس أبرز الإنجازات التي تهم المواطنين والمجتمع المدني.


ودعت الوزارة إلى الاطلاع على الموجز من خلال موقعها الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

 
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