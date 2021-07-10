الأحد 11-07-2021
الوكيل الاخباري

الجزائر تعيد تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي كورونا

هجوم بالهاون على قاعدة أميركية في دير الزور شرقي سوريا

بسبب قرصنة إلكترونية .. إعلان غير مسبوق لحالة الطوارئ بألمانيا

مرفأ بيروت.. أهالي الضحايا يقتحمون باحة منزل وزير الداخلية

فروانة: 82 أسيرا فلسطينيا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 سنة

تونس: 194 وفاة و 9286 إصابة جديدة بكورونا

بريطانيا تدين هدم ومصادرة ممتلكات الفلسطينيين

مقتل اردني في عملية سطو مسلح في امريكا

العراق يطالب إيران بالحصول على حقوقه المائية

الرئيس العراقي: مهمة القوات الأجنبية تمكين قدرات قواتنا وتطويرها

السبت، 10-07-2021 12:28 م

توثيق آثار جانبية جديدة لبعض اللقاحات المضادة لكورونا

corona-040221-2nd


الوكيل الإخباري- قامت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، بتحديث المعلومات حول الآثار الجانبية للقاحي "فايزر- بيونتيك" و"موديرنا".

اضافة اعلان

 

وبحسب تقرير وكالة الأدوية الأوروبية، فإن استخدام هذين اللقاحين يمكن أن يؤدي إلى التهاب عضلة القلب والتهاب التامور، ولكن هذه الأعراض تم تسجيلها في حالات نادرة للغاية.


وبحسب السلطات الصحية الأوروبية، تم اكتشاف 145 حالة لالتهاب عضلة القلب و138 حالة لالتهاب التامور، بعد استخدام 177 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، ومن بين حوالي مليوني شخص تم تطعيمهم بـ "موديرنا"، تم تسجيل 19 حالة من أمراض القلب المماثلة.


وفي نهاية شهر يونيو الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن توسيع قائمة الأعراض الجانبية التي قد يسببها لقاحي "فايزر"، و"موديرنا"، وأضافت تحذيرات حول الآثار الجانبية النادرة في شكل التهاب عضلة القلب، أو التهاب التامور.


واستخدمت الولايات المتحدة 300 مليون جرعة من هذه اللقاحات حتى نهاية شهر يونيو، ونتيجة لذلك تم تسجيل حوالي 1200 حالة إصابة بمثل هذه الأعراض.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الجزائر تعيد تفعيل الإجراءات الوقائية المتخذة منذ بداية تفشي كورونا

كورونا ٢

تونس: 194 وفاة و 9286 إصابة جديدة بكورونا

w

بريطانيا: 34 وفاة و 32367 إصابة بكورونا

لقاح كورونا

بريطانيا: إعطاء نحو 80 مليون جرعة من لقاحات كورونا

كورونا

دراسة: الأجسام المضادة تبقى لعام لدى المتعافين من كورونا

s

السعودية تسجل ارتفاعا بوفيات وإصابات كورونا

أخبار متعلقة
2eae51ed-bdc3-40b6-ae81-790174011376_16x9_1200x676

هل مناعة فايزر تستمر مدى الحياة؟ دراسة أمريكية تُجيب

ضد كورونا

في هذا البلد .. احصل على التطعيم وتقاضى 180 دولارا فورا

6202124163128451393119

دراسة: لقاحات فايزر وموديرنا قد يوفران حماية مدى الحياة من كورونا

الصحة

مصر .. توريد 1.9 مليون جرعة من لقاح كورونا الشهر المقبل

kwrwna_raq

الصحة العراقية: دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة من فيروس كورونا

لقاح ١

للمطعمين في العالم .. بشرى سارة جداً قد تقلب الموازين