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الأربعاء، 17-05-2023 04:43 م

جائحة كورونا أثرت على المستوى التعليمي لتلاميذ 21 دولة حول العالم

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الوكيل الإخباري - تضررت قدرة التلاميذ في المدارس على اكتساب مهارة القراءة في مختلف أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

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ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يؤكد معدو دراسة التقدم الدولي في مجال محو الأمية (بيرلز) التي تُجرى كل خمس سنوات منذ عام 2001 وتقودها جمعية عالمية غير هادفة للربح أعضاؤها من المنظمات البحثية، أنّ «بيرلز هي أول تقييم دولي واسع النطاق يستند إلى جمع بيانات خلال فترة جائحة كوفيد - 19».

 

وسلطت الدراسة الضوء على «الأثر السلبي للجائحة»، مع «تلاميذ نصفهم تقريباً التحقوا بمدارس توقفت فيها الدروس المعتادة لثمانية أسابيع أو أكثر».


وتسبب وقف الدروس هذه بـ«انحدار مستويات القراءة في 21 من أصل 32 دولة لديها بيانات قابلة للمقارنة بين عامي 2016 و2021».. ووحدها ثمانية بلدان من بين الدول الـ32 حافظ تلاميذها على مستويات القراءة، بينما سُجّل تقدّم في هذا المستوى في ثلاث دول.


وأظهرت غالبية دول الاتحاد الأوروبي انخفاضاً كبيراً في مستويات القراءة، مع تسجيل انخفاض بمتوسط 11 نقطة مقارنة بعام 2016.

 

صدى البلد 

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