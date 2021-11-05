الجمعة 05-11-2021
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الجمعة، 05-11-2021 03:40 م

حبوب فايزر المضادة لكورونا فعالة بنسبة 89 بالمئة

فايزرررر


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "فايزر" اليوم الجمعة، عن أن الاختبارات السريرية التي أجريت لدوائها الذي أنتجته لعلاج مرضى كوفيد-19 على شكل حبوب، وأطلقت عليه "باكسلوفيد" تظهر بأنه فعّال بنسبة 89 بالمئة في خفض خطر نقل المرضى الى المستشفيات أو وفاة العديد من البالغين المصابين بفيروس كورونا، أو الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد .

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وذكرت الشركة، أن نتائج هذا الاختبار السريري الذي جرى في المرحلة المتوسطة إلى المتأخرة جيد إلى درجة أن "فايزر" ستتوقف عن البحث عن أشخاص جدد لإخضاعهم للاختبارات. وقال المدير التنفيذي لـ "فايزر" ألبرت بورلا " أنباء اليوم تمثل تغييرا حقيقيا لقواعد اللعبة في الجهود العالمية لوقف الدمار الناجم عن هذا الوباء"، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية .


وأضاف أن "هذه البيانات تدل على أن الدواء المضاد للفيروس الذي يؤخذ عبر الفم، في حال تم إقراره أو ترخيصه من قبل الهيئات الناظمة، سيكون بمقدوره إنقاذ حياة المرضى وخفض شدة إصابات كوفيد-19 ومنع الحاجة لنقل تسع من 10 حالات إلى المستشفيات".


ويركّز التحليل الأساسي للبيانات على أرقام ترتبط بـ1219 بالغاً في أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا وإفريقيا وآسيا.


وكانت "فايزر" قد بدأت تطوير الدواء في آذار 2020. 


بترا


 




 

 


 

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