حصيلة الوفيات بكورونا في الهند تتخطى عتبة الـ400 ألف

الوكيل الاخباري - تخطت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الهند اليوم الجمعة عتبة الـ400 ألف حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية على موقعها الإلكتروني.

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وأوضحت الوزارة، أنه توفي 853 شخصا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات بالمرض في البلاد إلى 400312.



وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 46617 حالة إصابة جديدة بالفيروس منذ صباح يوم الخميس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالمرض إلى 30 مليونا و 458251 حالة.



وهناك حاليا 509637 حالة نشطة في البلاد، مع إنخفاض بلغ 13620 حالة خلال تلك الفترة.



--(بترا)