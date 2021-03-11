الخميس 11-03-2021
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الخميس، 11-03-2021 12:03 م

خبراء روس يحددون الكمامات الواقية الأكثر فعالية

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الوكيل الاخباري - قالت مؤسسة "منظومة الجودة الروسية" (روسكاتشستفو)، إن بعض كمامات الوقاية الطبية تمنع تسرب البكتيريا، ولكن لا يمكن لأي منها ضمان الحماية الكاملة من الفيروسات.

وذكرت المؤسسة، أنها قامت بالتعاون مع الوكالة الفيدرالية الطبية -البيولوجية الروسية، بدراسة فعالية الأنواع الرئيسية من الكمامات المتوفرة في سوق بيع التجزئة، وكذلك وسائل الحماية الشخصية (قناع التنفس FFP2).

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بشكل إجمالي، تم اختبار وفحص كمامات 14 علامة تجارية، 9 منها تم إنتاجها في روسيا، و5 في الصين.


وقالت المؤسسة في تقريرها: "وتبين نتيجة التجربة، أن كل الكمامات التي تم اختبارها، تسمح بعبور الفيروسات، ولا يضمن أي منها حماية مائة بالمائة".


وأضاف التقرير، أن أفضل نتيجة كانت لدى القناع غير النسيجي مع نفاذية فيروسية بنسبة 56.2 في المائة، وأسوأ الكمامات، كانت قناع التنفس KN95 FFP2 مع صمام، والذي يحبس أقل من ثلاثة في المائة من الفيروسات.

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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