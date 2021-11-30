خبراء صينيون: اعتماد أسلوب لاختبار الحمض النووي لمتحور أوميكرون

الوكيل الإخباري - كشف خبراء صينيون أن المركز الصيني للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، خصص أسلوبا لاختبار الحمض النووي يستهدف متحور أوميكرون لفيروس كورونا، ويواصل مراقبة تسلسل الجينوم للحالات الوافدة المحتملة.

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وذكر الخبراء في مؤتمر صحفي عقدته لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن تكتيكات الصين لمنع الحالات الوافدة وعودة ظهور الحالات المحلية العدوى مازالت فعالة لمتحور أوميكرون.



وفي مواجهة المتحور الجديد، دعا الخبراء، المواطنين في الصين بما فيهم من حصلوا على جرعات اللقاح بشكل كامل، إلى ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وخلال الترانزيت، والقيام بملاحظة الحالة الصحية لأنفسهم، وتقليل السفر الداخلي وإلى الخارج غير الضروري.



على صعيد متصل، ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 21 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا وجميعها في منغوليا الداخلية.



كما تم الإبلاغ عن 18 حالة جديدة وافدة من الخارج في ست مناطق على مستوى المقاطعات.

بترا