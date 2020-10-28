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الأربعاء، 28-10-2020 12:18 م

الكويت .. إعفاء المستأجرين من نصف الإيجار خلال جائحة كورونا

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الوكيل الاخباري - رفضت محكمة كويتية حكما بإخلاء مستأجر من العين المؤجرة لم يسدد قيمة الإيجار للمالك المستحقة عن الفترة من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران الماضيين، بسبب جائحة كورونا.

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وبحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية، أصدرت دائرة الإيجارات في المحكمة الكلية، برئاسة المستشار أحمد الدهيشي، حكما قضائيا بإخلاء مستأجر من العين المؤجرة، لعدم سداده الأجرة المتأخرة عن شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من بداية هذا العام، ولكنها رفضت الاستناد إلى حكم الإخلاء بحقه عن الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين، بسبب جائحة كورونا.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن "هناك ظروفا استثنائية لم يكن في الوسع توقعها، وهي جائحة كورونا".


وأضافت: "قامت السلطة العامة في الكويت باتخاذ إجراءات وقائية ترتب على حدوثها أن صار تنفيذ الالتزام الناشئ عن عقد الإيجار سند الدعوى مرهقاً للمستأجر، لأنه لم ينتفع بالعين خلال الفترة من 1/3/2020 الى 30/6/2020".


وتابعت: "وبناء على مطالبة المدعى عليه لمالك العقار بإنقاص الأجرة، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين فإن المحكمة ترد الالتزام المرهق إلى نصف الإيجار".


ورغم أن الحكم الصادر ابتدائياً من محكمة أول درجة قابل للاستئناف، فإنه طبق نص المادة 198 من القانون المدني بشأن نظر الظروف الاستثنائية على جائحة كورونا. وفقا للصحيفة.


وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الثلاثاء، تسجيل 7 وفيات و775 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 725 مريضا، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 123092؛ منها 756 وفاة و114116 حالة شفاء.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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