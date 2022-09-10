دراسة..عدوى كورونا الشديدة ترهق المناعة لأشهر عديدة

الوكيل الإخباري - وجدت دراسة سويدية حديثة أن الخلايا المناعية للذين تلقوا رعاية طبية بسبب الإصابة الشديدة بكورونا لا تزال متأثرة بالعدوى بعد مرور أكثر من 6 أشهر على ظهور الأعراض.



ونُشرت الدراسة في دورية "فرونتيرز إن إميونولوجي"، وقالت إن عدوى كوفيد- 19 الشديدة لها آثار سلبية طويلة الأمد على جهاز المناعة.



وأشرف على البحث فرانسيس هوبكنز من جامعة لينشوبينغ، وقال "لم نتوقع أن تستمر الآثار لفترة طويلة بعد 7-8 أشهر".



وفحص الباحثون 46 مريضاً تلقوا رعاية في مستشفى نورشوبينغ، و31 شخصاً من الأصحاء. وقاموا بتحليل عينات من الدم أخذت عند دخول المرضى المستشفى، وبعد أسبوعين، و6 أسابيع، ثم 6 إلى 8 أشهر.



وأظهرت النتائج أن الخلايا التائية في الجهاز المناعي مختلطة، وبعضها لا يزال نشطاً بعد فترة طويلة من المرض، في حين أن البعض الآخر مرهق ولا يمكنه العمل بشكل طبيعي.



وطرحت الدراسة تساؤلاً للبحث التالي، بعدما لاحظ الباحثون تأثيرات مماثلة على المرضى المصابين بعدوى مزمنة بفيروس نقص المناعة البشرية، والسؤال هو: لماذا لا تزال هذه الآثار موجودة بعد كل هذا الوقت الطويل؟

اضافة اعلان

24