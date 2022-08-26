قطر: إعطاء 7.3 مليون جرعة ضد كورونا منذ بدء الجائحة

الوكيل الإخباري - بلغ مجموع عدد جرعات اللقاحات التي تم إعطاؤها لأفراد المجتمع المحلي في قطر منذ بداية جائحة كورونا، أكثر من 7.36 مليون جرعة، من ضمنها نحو 1.8 مليون جرعة معززة.

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وقالت وزارة الصحة القطرية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، إن عدد الحالات النشطة المصابة بالفيروس في قطر حاليا يتجاوز 4845 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 418 ألفا.



إلى ذلك، حصل نحو 250 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين (5 – 12 عاما) في قطر، على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا.



بدورها، قالت الدكتورة سهى البيات، رئيسة قسم التطعيماتِ في وزارة الصحة العامة القطرية، إن قطر نجحت في السيطرة على جائحة كورونا "كوفيد – 19"، مشددة على أن الجائحة لم تنته بعد، ويمكن ملاحظة ذلك في الكثيرِ من دول العالم.



بترا