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السبت، 15-10-2022 09:32 ص

دراسة : 95 % من سكان ألمانيا لديهم مناعة أساسية ضد كورونا

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الوكيل الإخباري-أصبح الكثير من الناس في ألمانيا في الوقت الراهن محصنين بشكل جيد نسبيا من الإصابة بمسار خطير لمرض كورونا، على الأقل فيما يتعلق بسلالة "بي إيه 5" المهيمنة.اضافة اعلان


جاء ذلك في نتائج أولية لدراسة مناعية تمثيلية مولتها الحكومة الاتحادية، ونشرتها وزارة البحث العلمي الألمانية، الخميس.

وأفادت هذه النتائج بأن 19 من كل 20 شخصاً في ألمانيا لديهم مناعة أساسية ضد فيروس كورونا سواء عن طريق التطعيم أو عن طريق الإصابة بالعدوى.

وجمعت الدراسة بيانات أعدتها مستشفيات جامعية ومراكز أبحاث لأكثر من 25000 شخص عن المناعة ومعدل التطعيم وحالات عدوى تمت الإصابة بها، وتتعلق هذه البيانات للفترة بين يونيو (حزيران) سبتمبر (أيلول) الماضيين.

وقالت الدراسة إن البيانات أوضحت أن من المرجح أن هناك لدى غالبية الأشخاص في أغلب الشرائح العمرية حماية تتراوح بين متوسطة إلى عالية من الإصابة بمسار خطير لمرض كورونا، بما في ذلك السلالة السائدة في ألمانيا لطفرة أوميكرون "بي إيه 5".

من جانبها، قالت وزيرة البحث العلمي الألمانية بتينا شتارك-فاتسينجر:" النبأ السار أن 95% من السكان لديهم بالفعل أجسام مضادة لفيروس كورونا".

وأبدت الوزيرة تشككها حيال احتمال معاودة تشديد تدابير مكافحة كورونا - على غرار ما يجري نقاشه حالياً، وذلك في ظل هذه الخلفية الحالية.

وقالت الوزيرة إن الولايات لن يتعين عليها اللجوء إلى تدابير إضافية إلا إذا سادت طفرة جديدة أكثر خطورة.

 




 

 


 

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