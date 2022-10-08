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السبت، 08-10-2022 03:46 م

دراسة تكشف نسبة تسبب تأثير التدخين في الإصابة بكورونا

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الوكيل الإخباري-قالت دراسة حديثة إن المدخنين معرضون أكثر لخطر الإصابة بعدوى فيروسية تنفسية بـ 12%، ودعت إلى تعزيز جهود مكافحة التبغ.

واعتمدت الدراسة البريطانية التي أجريت في بداية جائحة كورونا عن علاقة الفيروس بالتدخين على عينة صغير، ومبدأ "الأرجحية"، وليس مبدأ "الإحصاء" الذي اعتمدته الدراسة الحالية.

وقالت ميلاني دوف الباحثة الرئيسية في الدراسة من جامعة كاليفورنيا: "أظهرت أبحاث سابقة أن التدخين يزيد خطر الإصابة بكورونا، لكن الخطر كان أقل وضوحاً" وتظهر نتائجنا أن المدخنين أكثر عرضة لخطر العدوى، بما في ذلك بفيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسي".

ونُشرت الدراسة على موقع "ساينس دايلي"، وأظهرت أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية، مع غياب فرق كبير بين أنواع الفيروسات.

وأضافت دوف "إلى جانب فحص الارتباطات حسب نوع الفيروس، فإن أحد الأسباب الرئيسية لإعادة تحليل الدراسة الأصلية البريطانية الإبلاغ عن نسبة مخاطر بدل من الترجيح".

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