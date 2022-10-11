مجددا.. الصين تكثف إجراءات مكافحة كورونا مع زيادة الإصابات

الوكيل الإخباري-كثفت شنغهاي ومدن صينية كبيرة أخرى، بينها شنتشن وشيان، الفحوص لكشف حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع زيادة الإصابات بعد عطلة استمرت أسبوعا، إذ أغلقت بعض السلطات المحلية المدارس والأماكن الترفيهية والمواقع السياحية على عجل.

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وسجلت الإصابات هذا الأسبوع أعلى مستوى منذ أغسطس، وجاءت ارتفاع الأعداد بعد زيادة السفر المحلي خلال العيد الوطني في الصين "الأسبوع الذهبي" في وقت سابق هذا الشهر.



وسجلت السلطات 2089 إصابة محلية في البلاد جديدة في العاشر من أكتوبر ، وهي أعلى حصيلة في يوم واحد منذ 20 أغسطس.

ومع تسجيل معظم الحالات في الوجهات السياحية، بما في ذلك المواقع ذات المناظر الخلابة في المنطقة الشمالية من منغوليا الداخلية، بدأت المدن الكبرى تسجيل مزيد من الإصابات هذا الأسبوع.



وسجلت شنغهاي، العاصمة المالية للصين، التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، 28 إصابة محلية جديدة في العاشر من أكتوبر، وهو اليوم الرابع الذي يشهد تسجيل عشر إصابات فأكثر.



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