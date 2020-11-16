رئيس الامراض المعدية الأمريكي : توزيع لقاحات كورونا نهاية كانون الأول المقبل

الوكيل الاخباري -

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توقع رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين ان اللقاح الذي انتجته شركتي "موديرنا" و"فايزر" سيوفر فرصة مثالية للقضاء على تفيشي فيروس كورونا بحسب صحيفة "يو اس توداي" الاخبارية .وقال فاوتشي إن هذا اللقاح فعال سيضعنا على الطريق السليم للسيطرة على تفشي فيروس كورونا .وعند سؤاله عن الجدول الزمني لتطعيم الناس، توقع فاوتشي أنه بحلول نهاية كانون الأول المقبل ستكون هناك جرعات متاحة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن لقاح "موديرنا" و"فايزر" له برامج مختلفة عن اللقاحات الأخرى، التي هي الآن قيد الإعداد حاليا.