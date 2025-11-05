رئيس الوزراء الهنغاري يجدد رفضه لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يصبح شريكا استراتيجيا لأوكرانيا، دون أن تصبح الأخيرة عضوا في التكتل.



وأشار في منشور على المنصة الاجتماعية "X" إلى أن بودابست لها الحق في تبني هذا الموقف وتعتمد على الاستمرار في التمسك به في المستقبل.

اضافة اعلان



وكتب أوربان: "نحن نؤمن بأن الاتحاد يجب أن يصبح شريكا استراتيجيا لأوكرانيا، لكن بدون عضويتها في الاتحاد الأوروبي".



سبق أن أدرجت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس أوكرانيا ضمن الدول التي قد تنضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.