رئيس الوزراء الهنغاري يجدد رفضه لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وأشار في منشور على المنصة الاجتماعية "X" إلى أن بودابست لها الحق في تبني هذا الموقف وتعتمد على الاستمرار في التمسك به في المستقبل.
وكتب أوربان: "نحن نؤمن بأن الاتحاد يجب أن يصبح شريكا استراتيجيا لأوكرانيا، لكن بدون عضويتها في الاتحاد الأوروبي".
سبق أن أدرجت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس أوكرانيا ضمن الدول التي قد تنضم إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030.
-
أخبار متعلقة
-
تحول دبلوماسي لافت.. هدنة مرتقبة في السودان برعاية "الرباعية الدولية"
-
إغلاق المجال الجوي في بلجيكا بالكامل بعد اكتشاف طائرات بدون طيار
-
"نيويورك تايمز": ترامب يدرس 3 خيارات لمهاجمة فنزويلا من بينها قتل أو اعتقال مادورو
-
بوتين: صاروخ "بوريفيستنيك" يفوق في مداه كافة الصواريخ المعروفة في العالم
-
وزير الدفاع المصري يطالب الجيش بأعلى درجات الجاهزية القتالية
-
مصر تكشف عن دوافعها الحقيقية لإرسال قوات عسكرية إلى الصومال
-
سيول: كوريا الشمالية ترسل 5000 جندي إضافي إلى روسيا
-
البنتاغون يعلن رغبته في إبرام اتفاقية مع روسيا لضبط الأسلحة النووية