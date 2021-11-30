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الثلاثاء، 30-11-2021 10:00 ص

رئيس موديرنا : أستبعد أن تكون لقاحات كورونا فعالة ضد أوميكرون

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الوكيل الإخباري-استبعد رئيس شركة صناعة الأدوية "مودرنا"، ستيفان بانسل، أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد متحور "أوميكرون" الجديد، كما كان الأمر بالنسبة للسلالة "دلتا".

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وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال  ستيفان بانسل: "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون (الفاعلية) فيه بنفس المستوى الذي كان لدينا مع سلالة دلتا".


وأضاف موضحا: "أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري..لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات، لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم، ذهبوا إلى أن هذا لن يكون مناسبا"‭.

 

روسيا اليوم

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