رجل يُغرّم بمبلغ هائل لخرقه الحجر الصحي مدة 8 ثوان فقط في الفلبين

الوكيل الإخباري- غُرّم رجل فلبيني سيئ الحظ بمبلغ باهظ من قبل السلطات التايوانية لمغادرة غرفته لمدة ثوان فقط بينما كان يخضع لحجر صحي إلزامي مدة 14 يوما بسبب فيروس كورونا.

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وغُرّم الرجل، الذي قيل إنه عامل مهاجر من الفلبين، بمبلغ ضخم قدره 100 ألف دولار تايواني (زهاء 3600 دولار) لخرق قصير للغاية لفترة العزل الإلزامية، حيث كان يقيم في فندق للحجر الصحي في كاوشيونغ بتايوان الشهر الماضي.



وتُظهر لقطات المراقبة، التي نشرتها السلطات المحلية، الرجل يغادر غرفته دون إذن لإعطاء شيء لزميل في الحجر الصحي. وحاول الاثنان على ما يبدو الحفاظ على التباعد الاجتماعي، حيث ترك "الجاني" العنصر على الطاولة ليأخذه الآخر.



واستمر "خرق الحجر الصحي" الجريء بالكامل زهاء ثماني ثوان، لكنه تبين أنه مكلف للغاية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الفرد الثاني واجه أي عواقب على مشاركته.

ونفذت تايوان بعضا من أصعب قيود فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حيث أخضعت أي قادم، مواطنين وأجانب على حد سواء، لحجر صحي صارم.

المصدر: روسيا اليوم



