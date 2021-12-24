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الجمعة، 24-12-2021 04:22 م

روسيا : انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الجمعة، عن تسجيل انخفاض كبير في حصيلة ضحايا الفيروس منذ تشرين الأول الماضي، مبيناً رصد 24703 إصابات و 998 وفاة حلال الساعات الـ 24 الماضية.

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وأشار المركز في بيان صحفي إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 10.3 مليون حالة مؤكدة، من بينها 302269 وفاة، فيما تجاوز عدد المتعافين 9.1 مليون شخص.

بترا

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