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الأربعاء، 08-12-2021 10:53 ص

خبير روسي يجيب .. ماعلاقة الإلتهاب الرئوي بأوميكرون !

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الوكيل الإخباري-أعلن خبير روسي أن متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا يصيب الرئتين أسرع من السلالات الأخرى مسببا التهابا رئويا خلال ما بين 3 و5 أيام.

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وقال ألكسندر سيميونوف، رئيس فرع مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في مدينة يكاتيرينبورغ الروسية في حديثه لصحيفة "إزفيستيا" الروسية: "ما هو السيئ في متحور "أوميكرون" هو أنه يتميز بأنه أكثر قدرة على التفاعل مع الرئتين ولذلك فهو يسبب الالتهاب الرئوي. ويثير ذلك قلقا".


وأشار إلى أنه كان هناك 11 يوما بين إصابة الشخص بالسلالات السابقة وتطور الالتهاب الرئوي لديه، أما الآن فيحدث ذلك خلال 3-5 أيام.


وعبر الخبير عن اعتقاده بأن فعالية اللقاحات ضد متحور "أوميكرون" قد تنخفض ولكن ليس بشكل جذري. وأضاف: "وفق بعض المعلومات تنخفض الفعالية بمقدار لا يزيد عن 40% ولكن ليس بمقدار مرات.

 

ووفق المعلومات الأخرى تنخفض الفعالية بشكل أقل من ذلك. وما هو انخفاض الفعالية بمقدار 40%؟ يعني ذلك أنه ضد سلالة "أوميكرون" ستتم حماية الأشخاص الذين تبلغ لديهم نسبة الأجسام المضاد 900 BAU وليس 500BAU".

 

وأوضح أن نسبة الأجسام المضادة حال إجراء التطعيم بشكل صحيح، يجب أن تكون أعلى بكثير مما هو ضروري للتغلب على المتحور الجديد.  

روسيا اليوم

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